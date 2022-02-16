اتفرج الصور قبل وبعد : أجمل ممثلة عربية هكذا أصبح شكلها بعدما بلغت التسعين عاما .. لن تصدق من تكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - الفنانة السورية الكبيرة وبعدما بلغت من العمر عتيا اصبح التعرف عليها بصعوبة وهي النجمة التي ملأت الدنيا فنا جميلا وكانت تعد من ألمع فنانات الشاشة العربية طيلة العقود الماضية .

ومطلع الأسبوع الجاري إحتفلت الممثلة السورية ​أنطوانيت نجيب​ قبل أيام بعيد ميلادها التسعين في دمشق بحضور عدد من زملائها الفنانين.

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الممثلة التي تعد أكبر الممثلات السوريات حالياً، أكدت أن تصوير مسلسل "​شارع شيكاغو​" كان متعباً، لكننا كنا سعداء لأننا قدمنا مادة جميلة.

وأبدت سعادتها لأن العمل حصد مشاهدات عالية، إن كان في عرضه المشفر الأول، أو عرضه المفتوح الثاني.

وأكدت أن المشاهد الجريئة التي إحتواها العمل طبيعية جداً ولا تخدش الحياء، وتعبّر عن الحالة الدرامية التي يطرحها العمل.

يشار إلى أن أنطوانيت نجيب تزور المستشفى مرتين كل أسبوع لتقوم بعملية غسل كلى، لكنها ورغم المرض والتقدم في العمر مازالت قادرة على العطاء.

المصدر | الفن - أخبار العرب