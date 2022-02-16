أول تعليق من أحمد مرتضى على المكالمة المسربة له مع أخيه.. ويوجه رسائل لهؤلاء (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - رد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على المكالمة المسربة التي جمعته بأخيه أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بالقلعة البيضاء.

وقال أحمد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “الحدث اليوم”: “تسلمنا تركة ثقيلة، ولا يهمني النجاح في الانتخابات بقدر نجاح الفرق الرياضية، والقادم أفضل، وخلال الفترة المقبلة سيتم تدعيم كل الفرق، كما تم تسديد جزء كبير من المستحقات”.

وأضاف: “أما عن التسريبات فأريد أن أقول شيء مهم جدًا، العملية الانتخابية انتهت والزمالك يحتاج إلى كل أبنائه، الناجح والخاسر، ولا يمكن لمجلس إدارة أن ينجح ونظل لمدة 4 سنوات في أزمات مع أشخاص يسعون لهدم النادي، مرتضى منصور وكل أفراد المجلس لن يظلوا طوال عمرهم في الزمالك، نحن أجيال نكمل بعضنا البعض”.

وواصل: “بصرف النظر عن المكالمة المسربة، كامل الاحترام لـ أيمن يونس الذي يعد رمزًا من رموز النادي، واعتبره زميلي السابق في مجلس كمال درويش وتعلمت منه الكثير جدًا وله كل الاحترام والتقدير، لا استطيع أن أتحدث عنه أكثر من ذلك، وأحمد جلال إبراهيم زميلي وبمثابة أخي، ووالده قيمة كبيرة جدًا في تاريخ النادي، وساندني في الانتخابات ويهمه مصلحة الزمالك على مر العصور”.

واستكمل: “خالد لطيف وجده أبناء النادي، الانتخابات انتهت، ونحتاج أحمد جلال إبراهيم في النادي لأنه قيمة، بجانب شخص مثل أيمن يونس، نحتاج لنلم بعضنا البعض ولا نتفرق، هذه مبادرة مني”.

واستطرد: “أريد أن يعلن الكبار أشرف صبحي ومرتضى منصور وكمال دوريش عن مبادرة للم شمل نادي الزمالك، ونتجاوز خلافاتنا كلها، أنا وأمير مرتضى منصور جيل صاعد في نادي الزمالك، نريد العمل ولا مجال للخلافات، لدينا مهمة ثقيلة”.

وأتم: “نحتاج إلى مناخ جيد واستقرار، أطلب من كبار نادي الزمالك والدولة ومرتضى منصور عمل مبادرة للم الشمل، بدلًا من التفرغ للخلافات وفبركة المكالمات الهاتفية”.

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