شاهد.. حمادة هلال يعلن عن موعد حفله القادم

أعلن الفنان،حمادة هلال، عن حفلة القادمة من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. و نشر حمادة هلال بوستر الحفلة و علق قائلا : فى انتظاركم ان شاء الله يوم الجمعه القادمه 18/2/2022 ‏حفل بورتو سعيد.

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