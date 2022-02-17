الجمهور في صدمة: زواج ليلى علوي في سن 60 يشعل منصات التواصل.. لن تصدق من هو العريس!

الرياض - محمد الاطلسي - تلاحق شائعات الزواج الفنانات دوما، وتختلف أسبابها بين مقابلات صدفة أو المشاركة في عمل فني، ومنها شائعة أشعلت مواقع التواصل قبل فترة وهي زواج الفنانة ليلى علوي البالغة من العمر 60 عاماً على فنان شاب.

وحرص مصدر مقرب من النجمة الكبيرة على نفي الشائعة مؤكداً أن النجمة الشهيرة لاتفكر في هذا الموضوع انفصالها عن زوجها الراحل رجل الأعمال منصور الجمال، عام 2015.

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يذكر أن ليلى قد تزوجت في عام 2007 من رجل الأعمال منصور الجمال وهو عم خديجة الجمال زوجة جمال مبارك ابن الرئيس الراحل حسني مبارك، ولم يسفر الزواج عن أي إنجاب. كما حرصت ليلى طوال فترة الزواج التي استمرت قرابة الثماني سنوات على إظهار روح المحبة والود التي تكنها لزوجها، إذ كانت حريصة على الظهور معه في العديد من المناسبات الاجتماعية والفنية.