نبيل الحلفاوي: 4 أسماء يجب أن ينضموا للمنتخب الوطني

نشر الفنان نبيل الحلفاوي تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وعلق نبيل الحلفاوي :"أربعة يجب أن ينضموا للمنتخب ويشاركوا في أول مباراة ودية له. محمد هاني وطارق حامد والأحمدين عبد القادر ورفعت.

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