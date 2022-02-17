بسبب “قبلات الأفلام”.. هجوم متبادل بين أحمد فلوكس وإلهام شاهين (القصة الكاملة)

ابو ظبي - احمد الجزار - واصل الفنان أحمد فلوكس هجومه على بعض الفنانين بسبب المشاهد الجريئة في الأفلام، بعد مهاجمة المخرج هادي الباجوري، فعاد من جديد وهاجم للمرة الثانية اليوم الخميس، الفنانة إلهام شاهين إثر اعتراضه على رأيها في مشاهد القبلات بالأفلام.

وكان “فلوكس” قد شن هجوما على الفنانة إلهام شاهين، بعد تأييدها لرأي المخرج هادي الباجوري الذي لا يمانع أن تمثل زوجته الفنانة ياسمين رئيس المشاهد الجريئة ومنها القبلات.

وقالت الفنانة إن “المجتمع تغير بشكل غريب.. كل الأفلام الراقية المحترمة كان فيها بوسة للبطلة أما حاليا بيعتبروه شيء منافي للأخلاق”.

وكتب الفنان أحمد فلوكس رداً على الفنانة إلهام شاهين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً “بعيدًا عن معزتك ممكن أستأذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده، البوسة بتعتبر حالياً منافيه للآداب، أومال إمتى يا فندم نعتبر الشئ منافي للآداب، لما نلاقي العيل نازل وبشهاداته كمان هنا يبقي سفالة”

وحول رسالة الفن أوضح “فلوكس” قائلاً “الشاشة دي بتربي أجيال وبتشكل وجدان، مش بتربي وحوش وبتعمل أوضاع، على كده إحنا نعتبر الأفلام السكس أفلام تثقيفية تعليمية إرشادية الغرض منها التعليم والتمرين”

كما توجه للفنانة إلهام شاهين بالقول ” سامحيني أنا بحبك بس مابقتش قادر أستحمل،”

وتابع “يا جماعة الشيطان نفسه مش مصدق اللي إحنا كبشر بنعمله وبيستغفر ربنا، الأفلام بقت مرجعية والنوافل بقت مهرجانات والزكاه بقت نقطة والحج بقي تشكيل.. آسف جدا. ومش عاوز أسمع كلمة حريه الفن».

الأمر الذي دفع إلهام شاهين للرد على أحمد فلوكس من جديد، قائلة: ”أنا أكبر من إني أرد على هذه الأمور التافهة.. مينفعش أرد على أحمد فلوكس، أنا أكبر من إني أرد على أسلوب لا يليق من أي فنان، أنا ردي إن اللي مش مِحترم المهنة يسيبها“.

وأضافت: ”أنا بتكلم على القبلات اللي في الستينيات، اللي أبطالها سعاد حسني، فاتن حمامة، نادية لطفي، والفن ما ينفعش يقيم بمنظور أخلاقي وديني، وده دور بتعمله فنانة لازم نفصل بين الدور والشخصية الحقيقية“.

وعاود أحمد فلوكس هجومه فجر اليوم الخميس، على إلهام شاهين.

وقال في بث مباشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”رسالتي كانت واضحة للأستاذة إلهام شاهين ويؤسفني ردها، هي كبيرة مقاماً، وأنا أحترم جداً أنها مش هترد على شخص مثلي، بس أتمنى تبقى مجهزة ردها لما تقابلي وجه كريم“.

وخلال البث رد ”فلوكس“ على تعليق أحد متابعيه الذي علق، وقال إن ”إلهام شاهين خط أحمر“، ليرد الفنان قائلاً: ”خط أحمر بالنسبالك انت، أنا معنديش خطوط حمراء، الخط الأحمر الوحيد لي ربنا وأبويا، فأنا بقول كلمة حق“.

بداية الأزمة

وتعود بداية الأزمة إلى مساء يوم الأحد الماضي، عندما خرج المخرج هادي الباجوري، زوج الفنانة ياسمين رئيس، وقال في لقاء تلفزيوني: ”معنديش مشكلة مراتي تتباس وتقدم مشاهد رومانسية لأني مش منافق ومعنديش عقد نفسية، البوس عادي في السينما والناس كانت بتتفرج والعيب في الجمهور، بفرح لما الناس تقولي جوز الممثلة، وفخور بنجاح زوجتي ياسمين رئيس. الممثلة اللي مش مستعدة للهجوم عليها متشتغلش، كلام الناس لا يشغلني في شغلي ولا حياتي“.

حينها واصل هادي الباجوري إثارته للجدل قائلاً: ”إحنا شعب بيمشي بمايوهات على البحر وبنسقف للراقصات في الأفراح وبنعترض على بدلة رقص في مسلسل! الجمهور لا يرى حجم المجهود الذي يتم بذله في الأعمال الفنية، ويتفرغون للهجوم فقط“.

أحمد فلوكس يهاجم هادي الباجوري

ليرد الفنان أحمد فلوكس في منشور يوم الثلاثاء، ويهاجم المخرج ”الباجوري بشدة قائلاً: ”ناس مين اللي بتسيب بناتها وزوجاتها تلبس مايوه عريان مش فاهم؟.. اتكلم عن نفسك يا ريس وعن نوعك.. انت معندكش مشاكل ان مراتك تتباس ده موضوعك مش موضوعنا براحتك لكن ده انت وده نوعك انت.. احنا لا.. اتقي الله“، لتبدأ الأزمة التي دخل على خطها أكثر من فنان ما بين مؤيد ومعارض.

اقرأ أيضا

حمو بيكا: خسرت كل فلوسي في مشروع المطعم.. ومبقاش معايا حق حقنة مرضي (فيديو)

بعد حديثه عن قبلات المعجبات.. مظهر شاهين يهاجم راغب علامة: “عيب على سنك” (فيديو)

أول تعليق من أحمد مرتضى على المكالمة المسربة له مع أخيه.. ويوجه رسائل لهؤلاء (فيديو)

“هاني شاكر ميعرفش يمرجحني”.. شاهد الفيديو المتسبب في إيقاف عمر كمال عن الغناء