مصطفى فهمي يكشف سر خطير وصادم وراء انفصاله عن زوجته فاتن

الرياض - محمد الاطلسي - في تفاصيل جديدة وغير متوقعة فقد كشف الفنان المصري مصطفى فهمي، لأول مرة، الأسباب التي أدت إلى انفصالة عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

وقال مصطفى فهمي، خلال لقائه في برنامج الحكاية، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن الخلافات بينه وبين زوجته لم تكن وليدة اللحظة بل التراكمات هي التي أدت إلى الانفصال بينهما.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

وأكد أنه أدرك استحالة العشرة بينهما بعد عامين من الزواج، بعدما حدثت خلافات كثيرة بينهما وصدامات على أسباب كثيرة من أبرزها طريقة الملابس وأسلوب الحياة، لافتا إلى أن الصورة التي كانت تصدّرها زوجته السابقة عن الحياة الوردية بينهما ليست حقيقية.

وأضاف أنه حاول الانفصال عن فاتن موسى قبل عام ونصف ولكنها لم توافق على هذا الأمر وديا ولجأ إلى شقيقها ووالدها ولكنهما لم يريدا التدخل بينهما، مشيرا إلى أن حدة الخلافات بينهما زادت بشكل كبير وحاول الانفصال عنها نهاية عام 2020.

وتابع أن "المشكلة الأخيرة حدثت بسبب إصرارها على حضوري خطوبة أختها"، مؤكدا أن "ضرب النار في لبنان جعله يقرر عدم السفر معها".

وأكد مصطفى فهمي أنه اتخذ قرار طلاقها داخليا قبل أن يعلنه، بعد رفضها، مشيرا إلى أنه أخبرها أن الحياة بينهما أصبحت مستحيلة، وأن اتهاماتها له بالغدر ليس لها أساس من الصحة بل إن الغدر الحقيقي هو ما يتعرض له الآن من تشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى كشفت، من خلال بيان رسمي، أنها علمت بخبر طلاقها عبر مواقع التواصل، حيث أن الانفصال تم غيابيًا- حسب كلماتها.

وكتبت موسى على صفحتها في "إنستغرام" إنها تلقت نبأ طلاقها غيابياً من زوجها الفنان مصطفي فهمي عن طريق المحامية سناء لحظي، وذلك بعد مراوغة، وهكذا علمت بالطلاق الغيابي منها ومن "السوشيال ميديا" وتفاجأت بالخبر تماماً مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية.

وتزوج الفنان المصري مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، في عام 2015، وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجددًا في لبنان، تعبيرًا عن السعادة والحب الذي يغمرهما.