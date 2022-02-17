بكاء وانهيار حسن راتب في جلسة محاكمته بقضية الاَثار الكبرى

ابو ظبي - احمد الجزار - دخل حسن راتب، في نوبة من البكاء، خلال محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الآثار الكبرى”، المتورط فيها هو وعلاء حسانين المعروف إعلاميًا بـ”نائب الجن والعفاريت”.

وبادر عدد من زملائه الموجودين إلى جواره في القفص، بمواساة وتهدئته أثناء مرافعة دفاعه.

دفاع حسانين: محضر الضبط في القضية ملفق

وقال حسن أبوالعينين، دفاع المتهم الأول علاء حسانين في قضية الآثار الكبرى، إنّ محضر الضبط الخاص بالقضية كله ملفق، فضلا عن أن الضابط في محضر الضبط وصف الحفر بأنها دائرية وحينما عاينت النيابة الحفر أوضحت أنّها مستطيلة الشكل.

وأضاف أنّ البناء كان عبارة عن «عشة» عليها باب صاج وجنزير، ومقسم من الداخل بحوائط خشبية وله سقف من البلاستيك، ووجد أيضا كنبة و«عشة فراخ» وغرفة بها ماكينة خياطة ودورة مياه وحفرة.

وتابع أنّ اللجنة المشكلة ذكرت أنّ البناء عبارة عن حجرتين ودورة مياه، ولم تذكر الماكينة وكان وصفها خاطئ، ما يعني أنّ الـ3 معاينات في موقع الحفر الأول غير مطابقين تماما، ثم حاول أحد المتهمين التحدث مع رئيس المحكمة، لكنه لم يسمح له.

الدفاع: المعاينة بها مشكلة كبيرة

وأكد دفاع المتهم الأول علاء حسانين في قضية الآثار الكبرى، أنّ المشكلة الكبيرة في المعاينة التي تمت على الحفر يحدث تغيير بها يوميا، في حين أنّ المتهمين جميعهم محبوسين، مضيفا: «ده بيعني إن في حد تاني بيلعب في الحفر وبيدور على الآثار، وبيعني بردوا إن في حد تاني هو اللي ليه السيطرة المادية على الحفر دي».

ولفت إلى أنّ لجنة المعاينة حين ذهبت إلى مكان الحفر لم تجد ما كان مدونا في محضر الضبط، متسائلا: «يعني هنعاقب الناس المحبوسة دي عشان وهما موجودين في الحبس الحفر كانت بتتغير؟».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عب التواب، ومحمد شريف صبرة، وعونى محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدى درويش.

وكانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل نائب الجن علاء حسانين ملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الاثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.

كانت النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ”نائب الجن” بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.

واجهت النيابة “راتب” باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

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