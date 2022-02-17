“العدل جروب” تبحث عن شبيهة للنجمة بريجيت باردو للمشاركة في مسلسل يسرا الجديد

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت شركة العدل جروب، عن بحثها عن فتاة تشبه النجمة العالمية الراحلة بريجيت باردو للمشاركة في مسلسل “أحلام سعيدة” بطولة النجمة يسرا، والذي يتم تصويره حاليًا.

ونوهت الشركة عبر حسابها على “إنستجرام”، عن تفاصيل بخصوص الدور، وقالت في منشور لها: “إعلان عن تجارب الأداء”

مطلوب ممثلة تشبه ( بريجيت باردو ) تجيد الفرنسية بطلاقة للمشاركة في مسلسل أحلام سعيدة(اسم مؤقت) إخراج عمرو عرفة، ” مرفق صورة توضح الملامح المطلوبة”

يرجى إرسال البيانات كاملة وصورة شخصية “بدون مؤثرات” لمن ترغب في أداء الدور وتتطابق مع المواصفات المطلوبة على الايميل.

مسلسل “أحلام سعيدة” يجمع الفنانات يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، مع المخرج عمرو عرفة بعد 8 سنوات من إخراجه مسلسل “سرايا عابدين” عام 2014.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل “حرب أهلية” في شهر رمضان 2021، مع النجوم: مايان السيد وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبد العزيز.

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