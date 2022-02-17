بعد إزالتها ورم بالمخ.. الإعلامية سارة حسن تطلب الدعاء: رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الإعلامية سارة حسن، عن عودتها لتلقي العلاج الكيماوي بجرعات مكثفة، إثر إصابتها بورم خبيث، مطالبة جمهورها بالدعاء لها.

ونشرت سارة حسن عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تعبت يا الله راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا رب أنت الشافي العافي يا الله، يا ذو الجلالة والإكرام اشفيني، وعافيني يا رب، ادعولي، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله العظيم».

سارة حسن تخضع لعملية جراحية

وكانت الإعلامية «سارة حسن»، خضعت لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم بالمخ في نوفمبر الماضي، إذ نشرت صورة لها مع الدكتور المعالج عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت عليها: «يا رب أنت الشافي المعافي، يا رب كمان ساعة هبقي بين إيد ربنا، ما فيش أحن منه علينا يا رب.. كل صحابي وأخواتي وحشتوني والله.. لا إله إلا الله محمدا رسول الله، صدقوني الناس بتاخد بالمظاهر ما فيش حد عالم بحد متحكموش علي الناس بالصور المرض ده رحمه من ربنا ومن رحمه ربنا والله ما فيش أحن منه علينا الصبر والقوه يا رب ادعولي من قلبكم بإذن الله هرجع وأقف علي رجلي بثقتي بالله وبإذن الله ».

إيمان الحصري تدعم سارة حسن

وحرص عدد من أصدقائها على دعمها، منهم الإعلامية إيمان الحصري التي قامت بنشر صورة لها في ديسمبر الماضي وعلقت عليها قائلة: «يا رب اشفيها يا رب، أرجوكم كل اللي يقدر يدعي من قلبه أو يبعتلها كلام حلو يشجعها».

وتابعت: «سارة بتحارب مرض خبيث بشجاعة وإن شاء الله حبيبتي هتبقى زي الفل وأقوى من الأول وترجعي لأهلك وكل حبايبك، صدقيني لسه فى معجزات بتحصل».

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