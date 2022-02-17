تغريم الإعلامية الكويتية مي العيدان 500 دينار في قضية الإساءة لـ أحمد بدير وإلغاء حكم براءتها

ابو ظبي - احمد الجزار - وجّه الفنان أحمد بدير الشكر لمحكمة جنح المستأنفة، بعد قرارها بإلغاء البراءة، وتغريم مي العيدان 500 دينار، بسبب الإساءة للفنان القدير، معربًا عن سعادته الكبيرة بهذا الخبر، وشكره الكبير للقضاء الكويتي.

وكتب أحمد بدير منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: شكرًا للأستاذ أشرف عبد العزيز المحامي، من مصر وشكرًا للأستاذ حسين العصفور المحامي من الكويت.

وكانت أساءت مي العيدان للفنان القدير أحمد بدير، وهو الأمر الذي لم يقبله الفنان، حيث أعلن عن مقاضاته لها في الأيام الماضية، حتى يحصل على حقه.

مي عيدان تعلن براءتها في قضية سب أحمد بدير

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان براءتها من قضية سب وقذف الفنان أحمد بدير، في يونيو من العام الماضي، عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «تم الحكم اليوم في براءتي من القضية التي رفعها علي الفنان المصري أحمد بدير بالكويت، وبراءتي من الإساءة له..شكرا للقضاء الكويتي النزيه».

القصة الكاملة لأزمة مي العيدان وأحمد بدير

ويعود اتهام الفنان أحمد بدير لمي العيدان بالسب والقذف إلى شهر نوفمبر من العام الماضي، وذلك بعد ما وصفت الإعلامية الكويتية الفنان المصري بـ«الأصلع»، تعليقا على صورة له مع ابنته عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «والله اطلعت بنته مزه.. بنت الأقرع».

ابنة أحمد بدير تهاجم مي العيدان: «أبويا نجم كبير»

وأدت تدوينة العيدان إلى حالة من الغضب لدى متابعيها، وخرجت سارة ابنة الفنان الكبير لترد على الإعلامية في منشور عبر حسابها على «فيس بوك»، «أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي، ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد أنك شوفتي ده كفايه في هجوم الوطن العربي كله عليكي، الي أنا نفسي اتفاجأت بيه وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا»، وأضافت: «أبويا الي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت».

ومن جانبه، أقام الفنان أحمد بدير دعوى قضائية ضد الإعلامية الكويتية، وبالفعل جرى تحديد أولى جلسات المحاكمة بتاريخ 10 مايو الماضي، في محكمة الجنح بدولة الكويت، وذلك بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق وإحالة المذيعة للمحكمة.

ووفقا لـ أشرف عبد العزيز وحسين العصفور محاميا الفنان أحمد بدير، واجهت الإعلامية الكويتية اتهامات عدة منها: «المساس بكرامة الآخرين وإساءة استخدام وسائل الاتصال».

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