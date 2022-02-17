إطلالة صارخة فاجأت الجميع.. اتفرج الفنانة شيرين عبدالوهاب في أحدث ظهور لها.. شعرها مختلف تماماً؟( صور )

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت الفنانة شرين عبد الوهاب، صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمي على “انستجرام” وعلقت قائلة :" خلي ابتسامتك ديماً .. انه يوم الاجازة .. هتعملوا ايه في الويك ايند ؟. وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد تصدرت تريند جوجل بعد ظهورها فى برنامج المسابقات الدوم كما أن أزمتها مع حسام حبيب ألقت بظلالها خلال الأيام الماضية حيث ترددت انباء عن عودتهما وهو الأمر الذى دفعها الى إصدار بيان تنفى فيه العودة.

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ولا تزال شيرين عبد الوهاب محط اهتمام وانظار الرأى العام حول ظهورها الأخير فى برنامج الدوم وأزمتها مع زوجتها السابق حسام حبيب.