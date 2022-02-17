”مطاريد الجماعة” كتاب جديد يكشف الحياة الجنسية للإخوان وما وراء انشقاق عناصر...

(العائدون من جحيم الإخوان.. مطاريد الجماعة) عنوان كتاب جديد للكاتب الصحفي والباحث السياسي صدر عن الهيئة العامة للكتاب تحت رئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، وجاء الكتاب في ١٥٠ صفحة من القطع المتوسط وبغلاف للفنان التشكيلي المصري حسين جبيل.

والكتاب محاولة جديدة لتقديم نماذج عاشت في كنف الإخوان وشهدت على تحولاتهم، وخرجت عنهم بالتوبة الصادقة أو الكاذبة.. هكذا عبر المؤلف عن فحوى رسالته ومضمون كتابه.

فقال السيد الحراني في تصريح خاص أن كتابه تتطرق لمناطق مظلمة في حياة الجماعة، حيث تعرض في الفصل الأول لما لم يتعرض له آخرين وهي الحياة الجنسية للإخوان، وكيف تسببت فتنة عبد الحكيم عابدين زوج شقيقة حسن البنا مؤسس الجماعة في فصل أحمد السكري أحد المؤسسين الأوائل للتنظيم الإخواني وطعنت في شرف الكثير من الفتيات المنتمين لقسم الأخوات الذي كان المسؤول عنه داخل الجماعة.

واوضح الحراني أن الكتاب أيضا عرض شهادات بعض المنشقين عن الإخوان من المنتمين للصفوف الخلفية في محافظات مصر المختلفة وكشفوا مخطط التنظيم، والمهام التي كانوا يكلفون بها، ووسائل الدعم المادي واللوچستي الذي كانوا يحصلون عليه مقابل التبشير بفكر الإخوان بين البسطاء في الريف المصري.

كما أن الكتاب الذي استعرض جزء مطاريد الجماعة هو الكتاب الثاني في سلسلة كتب كان الحراني أعلن عن صدورها بدأت بكتاب (الناجون من الإخوان.. سيرة المنشقين) الصادر عن سلسلة كتاب اليوم بمؤسسة أخبار اليوم في شهر يوليو ٢٠٢١، ليتناول فيها ويفند حقيقة ظاهرة الإنشقاق عن التنظيم الإخواني، ويضع خارطة واضحة المعالم للمواجهات الفكرية للإخوان والتنظيمات المتطرفة.

ولكن الجديد في الكتاب الصادر عن الهيئة العامة للكتاب أنه يتناول سيرة العائدون الذين ينتمون للصفوف الخلفية للتنظيم الإرهابي، ممن لعبوا أدوارا مؤثرة ومحورية داخل محافظات مصر المختلفة.

ويشير الكتاب إلى أن: "بعضنا لم يشعر بوجودهم أو حتى تأثيرهم إلا بعد وصول التنظيم الإخواني للحكم، منذ تلك اللحظة ظهرت أهمية الصفوف الخلفية للتنظيم، التي لا بدَّ من الكشف عنها واستئصالها من جسد الدولة المصرية".

ويؤكد الكاتب في كتابه أنه جمع بين دفتي كتابه سير بعض المنشقين عن جماعة الإخوان، وشهاداتهم، في محاولة لتقديم صورة من داخل التنظيم، حتى يتثنى للباحثين وضع هذه الشهادات وتلك التوبة والرفض عن الاستمرار بمشاركة الإخوان في ممارسة الأعمال الإرهابية في حجمها الحقيقي، بعيدا عن التهويل والمبالغة في كل ما يصدر عنهم؛ حتى لا ننخدع في تقييم ما يجري.

والجدير بالذكر أن السيد الحراني كاتب صحفي بمؤسسة أخبار اليوم وباحث سياسي وروائي، تخرّج في كلية الإعلام، جامعة القاهرة، وحالياً هو عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وصدر له: روايات «مارد»، و«قضية الكوراني»، ومجموعة قصصية «خفايا القصور»، وكتب في المجال السياسي «الجماعات الإسلامية من تاني»، «الفيلسوف المشاغب»، «الوثائق المجهولة للإخوان المسلمين»، «ملعون أبو الواقع»، «فلسفة الموت»، و«الإخوان القطبيون»، كما كتب مذكرات عدد من أعلام السياسة والفكر والثقافة والفن، وقدم البرنامج التليفزيوني «مسافر بين الشك واليقين».