اتفرج أول ظهور لـ حسام حبيب برفقه حبيبته الجديدة فائقة الجمال والحسن .. وشيرين عبدالوهاب يجن جنونها (صورة)

الرياض - محمد الاطلسي - أثار العديد من نجوم الفن حالة من الضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد ابداء اراءهم حول طلاق شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب.

حيث عبرت الفنانة بلقيس خلال لقائها فى برنامج et بالعربي عن فرحتها الكبيرة لشيرين بطلاقها من زوجها حسام حبيب.

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حيث صرحت قائلة “مبرووك شيرين، انا فرحانه عشان دي بداية انطلاق جديدة لشيرين, أكيد الجواز بيأخر و هي دلوقتي في نقطة التحول ..انا لما اتطلقت في ٢٠٢١ كانت نقطة تحول عندي فهي الان في المرحله دي”.

وعبرت ايضا الفنانة أحلام عن رأيها فى طلاق شيرين قائلة “بعتلها مسج على التليفون بس شيرين دايما بتغير أرقامها بس هى عارفة محبتي ليها وأهم شئ ان هى تكون مرتاحة”.

وفى نفس السياق عبرت نوال الزغبي على عدم قدرتها على التواصل مع شيرين قائلة “والله ما معي رقمها فى النهاية انا معها فى اي قرار بتاخده”.

وعاصي الحلاني كان الوحيد الذي استطاع التواصل بالفعل مع شيرين وصرح قائلاً “شيرين بألف خير وطمنت جمهورها وهي سعيدة”. وفى هذه الأثناء أثار الفنان حسام حبيب ضجة واسعة بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحسام عزموا بأنها جديدة برفقة فتاة مجهولة وتم تداول هذه الصورة بكثرة بين المتابعين.

حيث رأي البعض بأن هذه الفتاة هى سبب انفصال حسام عن شيرين وانه قام بخيانة شيرين معها وعندما علمت بالأمر طلبت الطلاق.