بسبب شقيقته.. عريس يضرب عروسه أمام الكوافير في الإسماعيلية (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - شهد شارع السلطان حسين في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، إقدام عريس وشقيقته على ضرب عروسه وسحلها في الشارع وطرحها أرضًا أمام المارة، عقب خروجها من مركز التجميل الذي كانت تعد فيه نفسها قبل زفافها بلحظات، ورغم قيام العروس هي وشقيقاتها بالاستنجاد بالمارة لم يتدخل أحد حتى حضرت النجدة.

صرخات عروس

وتفاجأ سكان وأصحاب المحال التجارية بمنطقة السلطان حسين، وسط مدينة الإسماعيلية، بصرخات عروس وهي ترتدي فستان الزفاف خلال قيام عريسها بركلها بقدمه وحملها بالقوة ودفعها داخل السيارة التي كانت من المفترض أن تقلهما إلى قاعة الأفراح، ورغم محاولات شقيقاتها بالاستغاثة بالمارة لإنقاذ شقيقتهم من الضرب إلا أن الحضور فضلوا عدم التدخل إلى أن حضرت الشرطة. أقوال الشهود العيان

وذكر شهود العيان حضروا الواقعة أن المشاجرة نشبت عندما توجه العريس إلى صالون التجميل لاصطحاب عروسه وأبلغته شقيقته أن العروسة تحدثت معها بصوت عالٍ مما أثار غضب العريس ووجه لعروسته وصلة ضرب مبرحة مع الشتائم بألفاظ خارجة وخادشة للحياء.

وصول شرطة النجدة

على الفور قام أحد المارة بطلب شرطة النجدة بعد فشل محاولات إنقاذ العروس وحاول العريس الفرار بها لكن المتواجدين بالشارع تصدوا له ومنعوه، وطالبوا شرطة النجدة باقتياده إلى قسم الشرطة لإنقاذ العروس.

العروس ترفض الذهاب لعش الزوجية

وذكرت مصادر إنه لم يتم حتى الأن قيام أحد من أسرة العروس بتحرير محضر ضد العريس بقسم الشرطة، ولكن العروس رفضت الذهاب إلى بيت الزوجية وطالبت أفراد أسرتها بالحضور إليها واصطحابها للمنزل.

مقطع فيديو

وكان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر قيام عريس وسيدة أخرى أمام مركز تجميل شهير بشارع السلطان حسين بالإسماعيلية، بضرب عروس ترتدي فستان الزفاف وتوجيه الشتائم لها وسط الشارع وأمام المارة.

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