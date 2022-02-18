انطلاق مباراة الأهلي والهلال السوداني.. شاهد البث المباشر

ابو ظبي - احمد الجزار - يلتقي فريق النادي الأهلي بفريق الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة في تمام الثالثة عصرا، بالخرطوم.

بث مباشر لمباراة الأهلي والهلال

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وهو ما يجعل جمهور الأهلي في البحث عن بث مباشر لمباراة الأهلي والهلال السوداني من أجل متابعة فاعليات المباراة الهامة للقلعة الحمراء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وستكون قناة bein sports 3 hd على القمر الصناعي نايل سات هي أبرز القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني، والتي ستقام غدًا السبت.

معلق مباراة الأهلي والهلال السوداني

وسيكون معلق مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر قناة bein sports 3 hd على القمر الصناعي نايل سات هو المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

بطاقة مباراة الأهلي والهلال السوداني

المباراة: الهلال السوداني والأهلي

البطولة: دوري أبطال أفريقيا

الدور: دور المجموعات

الجولة: الثانية

الملعب: الجوهرة الزرقاء

الحكم: نور الدين الجعفري

موعد المباراة: 15:00

القنوات الناقلة: bein sports 3 hd

معلق المباراة: حفيظ دراجي.

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