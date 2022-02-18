“أشيك اتنين في مصر”.. روبي ومي عمر في كواليس “رانيا وسكينة” (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - يواصل كلا من الفنانتين روبي ومي عمر تصوير مسلسلهم الجديد “رانيا وسكينة” استعدادا لعرضه في موسم رمضان 2022. وانطلق تصوير أحداث المسلسل الأسبوع الماضي في منطقة إمبابة، حيث يواصل فريق العمل التصوير في نفس الديكور لمدة أيام. وتجسد روبي دور “سكينة” وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي على قيادة سيارات التريللا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل. بينما تؤدي مي عمر دور “رانيا” الفتاة الارستقراطية التى تقابلها “سكينة” في ظروف صعبة وترتبط بها جدا. ونشرت مي عمر صورتين بصحبة روبي من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي”إنستجرام”،، وعلقت قائلة: “أشيك أتنين في مصر #رانيا_وسكينة رمضان ٢٠٢٢ أن شاء الله”. https://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CaHn2ENIBBE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading مسلسل “رانيا وسكينة” يشارك فيه بجانب روبي ومي عمر الفنانين أحمد خالد صالح وصبا الرافعي واوتاكا ومحمد رضوان ونبيل نور الدين وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل. في سياق آخر، ترتبط روبي بتصوير 3 أفلام سينمائية من المنتظر عرضهم خلال عام 2022، وهم “العيل” مع أحمد حلمي من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، “جروب الماميز” مع غادة عادل وريم مصطفى من تأليف إيهاب بليبل وإخراج معتز التوني، و”كيرة والجن” مع كريم عبد العزيز وأحمد عز من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. اقرأ أيضا حمو بيكا: خسرت كل فلوسي في مشروع المطعم.. ومبقاش معايا حق حقنة مرضي (فيديو) بعد حديثه عن قبلات المعجبات.. مظهر شاهين يهاجم راغب علامة: “عيب على سنك” (فيديو) أول تعليق من أحمد مرتضى على المكالمة المسربة له مع أخيه.. ويوجه رسائل لهؤلاء (فيديو) “هاني شاكر ميعرفش يمرجحني”.. شاهد الفيديو المتسبب في إيقاف عمر كمال عن الغناء خالد الجندى لشيخ الأزهر: لديك أستاذ يعمل بالدعوة يسب الدين على الهواء (فيديو) شاهد أيضا

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