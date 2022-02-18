“مش هنستغرب لما يتهور عليكي ويقتلك”.. تعليق القومي للمرأة على واقعة “عروس الإسماعيلية”

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الدكتورة مايا مرسي على واقعة حفل زفاف عروس الإسماعيلية، صاحبة الواقعة الشهيرة التى حدثت أمس الخميس، وأظهرت قيام الزوج بضربها في الشارع أمام المارة، ثم تصالحهما وذهبها معه لشقة الزوجية.

كتبت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يا راجل “الرجال لا يضربن النساء ”

يا راجل بتضرب مراتك وهي بفستان الفرح

ياراجل بتضربها في الشارع وقدام الناس

ووجهت كلامها للزوجه قائلة “يا عروسة أنت عملت صلح بس افتكري الصلح مش خير خالص في حالتك”.

وأضافت “مش هنستغرب ابدا أن يتهور عليكي ويقتلك، أو يضربك أمام أولادك أو في الشارع تاني وأنت معك الولاد، أن غياب التربية والاحترام والمرؤة هم بداية انهيار الأسرة”.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يرصد واقعة مؤسفة بشارع السلطان حسين بالإسماعيلية، حيث أقدم شاب يوم زفافه على ضرب عروسه أمام المارة، وأخذ يوجه لها اللكمات والصفعات دون النظر إلى أى اعتبارات أخلاقية أو عائلية.

تفاصيل الواقعة بدأت حين ذهب عريس لأخذ عروسته من أحد مراكز التجميل بشارع السلطان حسين بمدينة الإسماعيلية، وإذ يفاجأ بشقيقته تبلغه أن العروس تحدثت معها بصوت مرتفع أمام الناس، مما جعله يستشيط غضبًا، ويعتدى بالضرب على العروس، ويحاول حملها داخل سيارة الزفاف عنوة.

وذهبت العروس لقسم أول الإسماعيلية وأبلغت قوة القسم أنها لا تريد الذهاب لبيت الزوجية.

ولكن بعد خروجهم من القسم تم الصلع وذهبت العروس مع عريسها على شقة الزوجية، ونشر أهل العريس فيديو للعروسين من داخل شقتهما.

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