فنان يحول سيارته لبيع المشروبات الساخنة: “الشغل مش عيب” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان كريم الحسيني عن افتتاح مشروع تجاري جديد وهو عبارة عن سيارة متنقلة لبيع المشروبات الساخنة

نشر الحسيني فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أثناء تحضيره لبعض المشروبات الساخنة وكتب معلقا “مشروعي الجديد، الشغل مش عيب”

وظهر كريم في الفيديو وهو ييقوم بتحضير أحد المشروبات، وقال خلال الفيديو بما أن مفيش شغل في رمضان فقررت أفتح المشروع العسل ده”.

قام الفنان إيهاب فهمي بالثناء على مشروع كريم الحسيني وكتب معلقا ” رجل من ضهر رجل يا ابن الأصول”

يذكر أن كريم الحسيني شارك في مسرحية “زقاق المدق” مع دنيا عبد العزيز، نهال عنبر، بثينة رشوان وغيرهم نخبة من النجوم

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