ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان كريم الحسيني عن افتتاح مشروع تجاري جديد وهو عبارة عن سيارة متنقلة لبيع المشروبات الساخنة
نشر الحسيني فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أثناء تحضيره لبعض المشروبات الساخنة وكتب معلقا “مشروعي الجديد، الشغل مش عيب”
وظهر كريم في الفيديو وهو ييقوم بتحضير أحد المشروبات، وقال خلال الفيديو بما أن مفيش شغل في رمضان فقررت أفتح المشروع العسل ده”.
قام الفنان إيهاب فهمي بالثناء على مشروع كريم الحسيني وكتب معلقا ” رجل من ضهر رجل يا ابن الأصول”
يذكر أن كريم الحسيني شارك في مسرحية “زقاق المدق” مع دنيا عبد العزيز، نهال عنبر، بثينة رشوان وغيرهم نخبة من النجوم
اقرأ أيضا
“أخت حرباية وكانت بتضرب معاه في العربية”.. عاملة بالكوافير تكشف تفاصيل واقعة “عروس الإسماعيلية”
بينها 1300 سيارة بورش وبنتلي.. اندلاع حريق ضخم في سفينة تحمل 4 اَلاف سيارة
“أشيك اتنين في مصر”.. روبي ومي عمر في كواليس “رانيا وسكينة” (صور)
بعد إزالتها ورم بالمخ.. الإعلامية سارة حسن تطلب الدعاء: رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فنان يحول سيارته لبيع المشروبات الساخنة: “الشغل مش عيب” (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.