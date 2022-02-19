بينها طقم شوك ومعالق وفرسة عربية.. توفيق عكاشة يبيع بعض ممتلكاته بسبب ضائقة مالية

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الإعلامي توفيق عكاشة، نيته بيع أحد أطقم تناول الطعام القيّمة من خلال صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ما تسبب في تفاعل عدد كبير من متابعيه على الصفحة باعتبار أنه اضطر لذلك لمواجهة الظرف الذي يمر به حاليًا.

وجاء منشور عكاشة كالتالي: “للبيع طقم معلقة وشوكة وسكينة كامل ألباكا ألماني استنلس ستيل طلاء فضة كلاسيك قديم ولم يستعمل نهائي، السعر 20 ألف جنيه للجدية فقط على الخاص ونقبل التفاوض”.

وجاء بتعليقات المتابعين: “لاحول ولا قوة إلا بالله ربنا يفك كربك وضيقتك يا دكتور توفيق”.. و”لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فك الله كربك وكربنا”.. و”انت رجل محترم. خســـرنـــاك. يا بـــاشا”.. و”الله يسترك ويفكها على حضرتك وعلينا ويرزقك من حيث لا تحتسب ويفتح لك ولنا أبواب الرزق الحلال.. و”ربنا يفك ضيقه كل محتاج آمين يارب العالمين تحياتي ليك يا دكتور”.

ورد عكاشة على التعليقات قائلًا: “عرض البيع بدون هزار، وفيه زميلة طلبت شرائه بالفعل”.. “يا فندم أنا صرفت من أجل مصر من 2011 إلى 2013 أكثر من 36 مليون جنيه من حر مالي ثم تم وضع مالي بعد ذلك تحت التحفظ ودي قصة أنا لا أرغب في الحديث فيها.

وأضاف عكاشة في رده على تعليقه على التعليقات: “الآن قاعد في البيت بلا عمل وعارض كمان فرسة عربية للبيع والعملية نايمة خالص وبنصف سعرها.. وأزيدك من الشعر بيت والدتي عارضة أرض مساحتها 5 أفدنة للبيع منذ 7 أشهر ولم يأت مشتري الناس تيجي تتفرج وتمشي، وسعرهم أقل من أي سعر في المنطقة، وكمان مزروعين مانجو أكمل حضرتك أن أمي باعت دهب من دهبها علشان تستطيع العيش”.

حقيقة بيع توفيق عكاشة لممتلكاته بسبب قضيته مع زوجته

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن المنشور الذي كتبه عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعرض فيه بيع طقم لتناول الطعام مكوّن من ملاعق وشوك قيّمة تصل قيمته إلى 20 ألف جنيه، ليس بسبب الحكم عليه في دعوى النفقة المتجمدة التي وصلت قيمتها إلى 180 ألف جنيه.

وأضاف عكاشة في تصريحات صحفية: “الحكم أول درجة، يعني لسة في إجراءات تقاضي، لسة في مرحلتين، إذن موضوع القضية لسة فيه وقت، والأمر مالوش علاقة بالقضية”.

وأوضح: “قصة المنشور أن عندي طقم ببيعه، بسبب ضائقة مالية، وفي زميلة صحفية من الأهرام كلمتني عشان تشتريه، وتقريبًا رجعت في كلامها، وحاليًا في حد بتاع أنتيكات كلمني على الطقم قالي هأقيم السعر وأكلمك، وأنا حاليًا منتظره”.

وأضاف عكاشة: “أنا الوحيد اللي كنت بصرف على قناة فضائية، كنت هقفل القناة لولا قيام ثورة 25 يناير، والبلد كانت هتضيع ومحدش فاهم حاجة، قلت حرام عشان البلد دي ليها خير علينا، ولو مصر خدت كل فلوسي مش زعلان”.

وكان عكاشة، أعلن نيته بيع أحد أطقم تناول الطعام القيّمة من خلال صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ما تسبب في تفاعل عدد كبير من متابعيه على الصفحة باعتبار أنه اضطر لذلك لمواجهة الظرف الذي يمر به حاليًا.

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