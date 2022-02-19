بعد إنكاره لـ”المعراج”.. فنان ينسحب من أحدث أفلام إبراهيم عيسى: مش هكمل في القرف ده

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان مصطفى درويش انسحابه من المشاركة في بطولة فيلم “الملحد” وذلك في منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

أوضح درويش أن سبب اعتذاره عن الفيلم هو إبراهيم عيسى حيث نشر جزء من تصريحات الأخير عن “الإسراء والمعراج” حيث قال أنها وهمية وفقا لكتب السيرة والتاريخ الحديث

كتب مصطفى معلقا على الصورة “قررت انا مصطفي درويش بمقاطعة اي برنامج لابراهيم عيسي”

وتابع قائلا “والاعتذار عن فيلم الملحد اللي صورت فيه اربع ايام بسبب أن مؤلف القصة هو ابراهيم عيسي لان واضح ان الحرب دي ممنهجة وأنا مقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون ايه”

واختتم حديثه قائلا “اسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل مش هاكمل في القرف ده”

يجسد مصطفى درويش في الفيلم شخصية “أبو مصعب” وقد نشر صورة له بملابس الشخصية على حسابه بموقع “فيسبوك”.

يذكر أن فيلم “الملحد” من بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، محمود حميدة، شيرين رضا وغيرهم نخبة من النجوم

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