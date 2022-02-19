شاهد.. عمر كمال ينشر فيديو غنائي من أمريكا

شارك مطرب المهرجانات عمر كمال، فيديو غنائي جديد من أمريكا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”. وظهر عمر كمال في الفيديو وهو يتراقص على الأغنية،وكتب معلقا من خلال الفيديو:ناس كتير خسرتنى .. حتى ناس كانوا أخواتى .

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