زواج الفنانة بوسي في سن 68 يشعل منصات التواصل وجمهورها في صدمة .. لن تصدق من هو العريس!

الرياض - محمد الاطلسي - تعرضت الكثير من الفنانات إلى شائعة الزواج، سواء من الوسط الفني أو خارجه منهن الفنانة بوسي زوجة الفنان الراحل نور الشريف. وأشعلت شائعة زواج بوسي من رجل أعمال شهير قبل فترة ليست بالطويلة مواقع التواصل وحرص مصدر مقرب من النجمة الكبيرة على نفي الشائعة.

وكانت بوسي قد رفضت الرد على سؤال طرح عليها في أحد البرامج الحوارية، حول إمكانية تكرار تجربة الزواج، وبعد إلحاح مقدمة البرنامج ردت "لا أعرف ولكن ممكن، لا أستطيع القول بشكل جازم نعم أم لا". يذكر أن بوسي أكملت عامها الـ68، فهي من مواليد 26 نوفمبر 1953، وقد بدأت مشوارها الفني وعمرها لم يتجاوز العشرة سنوات وشاركت في بطولة عشرات الأفلام والمسلسلات. يشار إلى أن آخر أعمال بوسي مسلسل "البرنسيسة بيسة" والذي عرض العام 2018، وشاركت في البطولة مع مي عز الدين وأمير المصري، ومحمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبد العظيم. من تأليف مصطفي عمر وفاروق هاشم وإخراج أكرم فريد.

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