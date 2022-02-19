تركي آل الشيخ يفاجئ الجميع من السعودية ويعلن عن أولى مقالب رامز جلال الجديدة - تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي عن عرض جديد ضمن فعاليات موسم الرياض يقدمه النجم رامز جلال.

نشر تركي آل شيخ صورة الملصق الدعائي للعرض وعلق عليه عبر حسابه بتطبيق Instagram: "تجربة رامز … الجمهور بيجرب ويعيش المقالب لأول مرة في #بوليفارد_رياضي_سيتي بكرة الأحد".

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وكشف موقع موسم الرياض عن تفاصيل عرض "تجربة رامز"، التي ستقام من الأربعاء 23 فبراير والخميس 31 مارس، في البوليفارد، ويصل سعر التذكرة إلى 70 ريال.

ووصف موقع موسم الرياض العرض في تعريفه: "رامز الذي اشتهر بمقالبه على مدار السنين يدعوكم هذه المرة للمشاركة معه والدخول في تجربة تفاعلية جديدة ومختلفة من المقالب المضحكة المثيرة"