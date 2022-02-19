تحرك عاجل من “الأعلى للإعلام” ضد إبراهيم عيسى بعد إنكاره “المعراج”.. ومصطفى بكري يهاجمه

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ قليل بيانا عبر صفحتهم الرسمية على”فيسبوك”، بشأن تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى الأخيرة حول “الإسراء والمعراج”.

وجاء في البيان “لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج “حديث القاهرة” الذي يقدمه الأستاذ إبراهيم عيسى، تمهيداً للعرض على المجلس على الفور، لاتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس.

وطلب المجلس الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع حيث ينص كود المحتوى الديني على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى.

وكان الفنان مصطفى درويش أعلن انسحابه من المشاركة في بطولة فيلم “الملحد” بسبب إبراهيم عيسى حيث نشر جزء من تصريحات الأخير عن “الإسراء والمعراج” حيث قال أنها وهمية وفقا لكتب السيرة والتاريخ الحديث.

يذكر أن فيلم “الملحد” من بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، محمود حميدة، شيرين رضا.

مصطفى بكري يهاجم إبراهيم عيسى: يثير الفتن

هاجم النائب والصحفي مصطفى بكري الإعلامي إبراهيم عيسى، بسبب تصريحاته الأخيرة حول “الإسراء والمعراج”.

وكتب مصطفى بكري عبر حسابه على “تويتر” مطالبا بالتحرك الفوري ومحاسبة إبراهيم عيسى.

وقال: “مازال الإعلامي إبراهيم عيسى يواصل أكاذيبه وادعاءاته بهدف التشكيك وإثارة الفتنة في البلاد، فبعد إهانته لأمهاتنا وسيداتنا في الصعيد والأرياف راح يوصل تشكيكه في ثوابت الدين والعقيدة، فيصف الإسراء والمعراج بأنه مجرد خرافة، وأن فكرة عدل سيدنا عمر بن الخطاب مجرد نصباية كما يقول”.

وتابع: “كما تطاول علي الشعب المصري، وقال إن لديه قدره غريبة على تحويل القاتل إلى بطل، وراح يشكك في رموزنا الوطنية ويتهم مشايخنا الأجلاء بأنهم يتجسسون ويتلصصون ويتدخلون في الحياة الخاصة للناس، إن هذا الكلام الخطير الذي يبثه هذا الإعلامي من على شاشة إحدى الفضائيات إنما يمثل محاولة الهدف منها إشاعة أجواء من الفتنة، والتشكيك في ثوابت الدين، وإهانة الرموز، بما يخالف نصوص الدستور والقوانين، وهو أمر يحوي على أكاذيب وادعاءات تخدم المخططات الزامية إلي تفتيت المجتمعات العربية والإسلامية ضمن إطار مخطط الشرق الأوسط الجديد الذي يستهدف الأديان وبنية”.

وأكمل: المجتمعات والأسرة، وهو أمر يخرج تماما عن الحق في حرية التعبير والتفكير إلي تزييف الحقائق والتحريض على التشكيك في القرآن والسنة، وإهانة المجتمع، وكل ذلك يتعارض مع قوانين الإعلام والصحافة ويخالف الدستور ونصوصه،

إن هذه الجهات مطالبة بالتحرك فورا لمحاسبة هذا الإعلامي على تلك الجرائم التي ترتكب علنا وجهارا نهارا، دون أن يكون هناك رد فعل في مواجهة هذه الجرائم من الجهات المعنية”.

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