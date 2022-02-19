شاهد.. أحدث ظهور لباسم سمرة من كواليس أحد أعماله

نشر الفنان باسم سمرة صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”. وظهر باسم سمرة من كواليس تصوير أحد أعماله، مما نال إعجاب متابعيه.

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