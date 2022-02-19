خالد منتصر مدافعا عن إبراهيم عيسى: يتعرض لحملة تكفير واغتيال ممنهجة

ابو ظبي - احمد الجزار - دافع الطبيب الإعلامي خالد منتصر عن الإعلامي إبراهيم عيسى بعد الانتقادات التي وجهت له بسبب حديثه عن “الإسراء والمعراج”.

وعبر حسابه على “فيسبوك” وصف خالد منتصر ما يحدث مع إبراهيم عيسى أنه حملة تكفير واغتيال معنوي ممنهجة.

وتحت عنوان “لماذا يكرهون إبراهيم عيسى” كتب: “ما يتعرض له الصديق إبراهيم عيسى من حملة تكفير واغتيال معنوي ممنهجة، وتحريض ليل نهار على إيقافه ونفيه، كل هذه الهستيريا لأنه يفكر في التراث الإسلامي بطريقة مختلفة عنهم، ويقرأ بعين ناقدة تفرز الحقيقي من الزائف والضروري من المعوق”.

وتابع: “هستيريا الهجوم على إبراهيم عيسى هي أقوى دليل على الهشاشة الفكرية لتيار الإسلام السياسي، ورعب المزاج السلفي المسيطر من فقدان أتباعه عندما تبدأ علامات الاستفهام في استفزاز كسالى العقول”.

وأكمل: “ما يفعله إبراهيم في كتبه أو في برامجه من جهد لم تنجح في فعله مؤسسات وهيئات، خشية أو جبنا أو هروبا، لكن تصدى للمعركة إبراهيم عاري الصدر من أي دروع لايملك إلا قلمه وعقله. لماذا يكرهونه ؟ لأنه يفكر والأخطر يحرض على التفكير”.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر بيانا عبر الصفحة الرسمية على “فيسبوك”، بشأن تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى الأخيرة حول “الإسراء والمعراج”.

وجاء في البيان “لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج “حديث القاهرة” الذي يقدمه الأستاذ إبراهيم عيسى، تمهيداً للعرض على المجلس على الفور، لاتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس.

وطلب المجلس الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع حيث ينص كود المحتوى الديني على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى.

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