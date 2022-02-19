مشهد يحبس الأنفاس.. عاصفة شديدة تضرب العين السخنة والأرصاد: الأمطار لم تنتهي (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - شهدت منطقة العين السخنة بمحافظة السويس، أمطار ورياح شديدة، اليوم السبت، تزامنا مع حالة التقلبات الجوية التى تشهدها العديد من مناطق الجمهورية.

وعرضت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، مقاطع فيديو مرعبة لحظة قدوم عاصفة شديدة على شواطئ العين السخنة.

ودفعت محافظة السويس بسيارات ومعدات المحافظة لطريق العين السخنة، استعداد لأى طارئ.

الأمطار لم تنتهي

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من استمرار التقلبات الجوية فى الطقس، خاصة على مناطق الدلتا والجيزة، تزامنا مع موجة الطقس السيئ التى تضرب العديد من المحافظات.

وأوضحت الهيئة فى بيانها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، مساء اليوم السبت، أن هناك فرص لتجدد الأمطار على مناطق من الدلتا والقاهرة لكن أقل حدة من الصباح.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا، الأحد، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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