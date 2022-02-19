بعد حديثه عن “المعراج”.. علاء مبارك لـ إبراهيم عيسى:مع رسول الله نلتزم الأدب

ابو ظبي - احمد الجزار - علق نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على أزمة تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى بشأن معجزة “الإسراء والمعراج”.

ونشر مبارك عبر حسابه الموثق في “تويتر” صورة لتصريحات عيسى وقال: “أسلوب لا يليق دا كلام تقوله لواحد صاحبك على القهوة، أما مع رسول الله نلتزم الأدب”.

وأضاف علاء مبارك: “ما الهدف من الطعن في الثوابت الإسلامية والنيل من المقدسات الدينية؟ فالإسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته، والإسراء والمعراج ثابتة في القرآن والسنة”.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال إن لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج “حديث القاهرة” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، تمهيدًا للعرض على المجلس على الفور، لاتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس.

اقرأ أيضا

إبراهيم عيسى يثير الجدل: قصة المعراج وهمية ونسبة الكذب تصل لـ99% في القصص التي يرويها المشايخ

بعد إنكاره لـ”المعراج”.. فنان ينسحب من أحدث أفلام إبراهيم عيسى: مش هكمل في القرف ده

بينها 1300 سيارة بورش وبنتلي.. اندلاع حريق ضخم في سفينة تحمل 4 اَلاف سيارة

“أخت حرباية وكانت بتضرب معاه في العربية”.. عاملة بالكوافير تكشف تفاصيل واقعة “عروس الإسماعيلية”