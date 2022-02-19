محافظ الإسكندرية يعلق على أنباء تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأحوال الجوية

ابو ظبي - احمد الجزار - قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن موجة عدم الاستقرار بالرغم من صعوبتها لكن الوضع حاليًا في الإسكندرية جيدًا، مضيفًا: “متعودين على النوات وهذه النوه تسمى نوه الشمس الصغرى، فلم تكن تمثل أي مشكلة بالنسبة لمحافظة الإسكندرية”.

وأوضح “الشريف” في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة” مساء السبت، أن مساء أمس كان هناك أمطار خفيفة جدًا وبدأت تزيد في الفجر لتكون أمطار متوسطة على أحياء العامرية والعجمي وشرق والمنتزة أول، مؤكدًا أن الأمطار بدأت تكون غزيرة صباح اليوم وشهدت منطقة العجمي سقوط للثلوج، قائلًا: “الثلوج استمرت لمدة 45 دقيقة”.

وتابع، أن سرعة الرياح كانت من 40 إلى 50 متر في الساعة، وكانت الأمواج بارتفاع من 3 إلى 4 أمتار، قائلًا: “كل الحاجات دي كانت بالنسبة لنا معتادة”، موضحًا أنه لم يكن هناك أي تجمعات للأمطار وما حدث تم السيطرة عليه من قبل شركة الصرف الصحي ولم نحتاج لأي دعم.

وأردف، محافظ الإسكندرية، أن الأمطار كانت غزيرة على منطقة الطريق الصحراوي في منطقة العامرية في الساعة الثانية عشر ظهرًا، موضحًا أن الحركة المرورية لم تنقطع نهائيًا وكانت في إطارها الطبيعي، قائلًا: “نوة الشمس تستمر 3 أيام من 18 إلى 20 فبراير”.

وأشار إلى أن هناك نوع من الصقيع والهواء البارد جدًا، مؤكدًا: “الدراسة يوم السبت تكون هادئة وغدًا يوم كاملًا لجميع المعاهد الأزهرية والمدارس، والوضع وفق الهيئة العامة للأرصاد الجوية لا يستدعي إعطاء إجازة للمدارس غدًا حتى الآن ونتلقى أخبار كل ساعتين من الأرصاد الجوية ولو ساء الوضع بوجود أمطار غزيرة على الطلاب هنفكر في الوضع وهنشوف هيبقى ايه، ولكن حتى الآن الأمور طبيعية لشعب الإسكندرية”.

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