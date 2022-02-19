ياسمين عز تعتذر على الهواء عن تصريحاتها حول “عروس الإسماعيلية”: مش سوء فهم لكن سوء تعبير

ابو ظبي - احمد الجزار - اعتذرت الإعلامية ياسمين عز عن تصريحاتها في حلقة أمس حول عروس الإسماعيلية والتي أثارت جدلا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية

بدأت يايسمن عز حلقة اليوم من برنامج “كلام الناس” المذاع على قناة MBC مصر بالاعتذار عن تصريحاتها في الحلقة السابقة وأكدت أنها لم تكن تقصد أي تحريض على العنف

قالت ياسمين “أنا بعتذر بشكل واضح وصريح إذا كان اللي قلته امبارح اتفهم منه إني بدافع عن العنف مش هقول أنه سوء فهم لكن سوء تعبير”

وتابعت قائلة “التوفيق خاني اني أوضح اللي كنت أقصده واللي قصدته أن إذا كان الاتنين اتصالحوا يبقى هما أصحاب القرار ودة طبعا مرفوض مننا كمجتمع لكن هما ليهم رأي تاني”.

وأضافت “مش محتاجة اقول اني ضد العنف والضرب والاهانة ودة اللي قلته امبارح اكتر من 3 مرات”

واستشهدت ياسمين بعدة مواقف دعمت فيهم النساء وقالت أنها حرصت على دعم الفنانة كارولين عزمي بعد واقعة التحرش بها، كذلك ناقشت خلال برنامجها قضايا تخص المرأة من بينهم ضرب الزوجات

يذكر أن ياسمين عز أثارت غضب الجمهور بعد تصريحاتها حول “عروس الإسماعيلية” ودفاعها عن الزوج، كما قامت عدة صفحات داعمة لحقوق المرأة بالمطالبة بالتحقيق معها

كذلك أصدر المجلس القومي للمرأة بيانا يدين فيه تصريحات ياسمين عز والتي اعتبرها المجلس محرضة على العنف ضد المرأة.

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