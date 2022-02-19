بسبب سم النحل والكركمين.. تفاصيل القبض على الصيدلي أحمد أبوالنصر وموقف نقابة الصيادلة

ابو ظبي - احمد الجزار - بعد القبض على الدكتور أحمد أبو النصر بتهمة بيع أدوية وأعشاب طبية مجهولة المصدر وغير مرخصة من قبل وزارة الصحة والجهات المختصة تبين أن الدكتور أحمد أبو النصر غير متخصص ولم يحصل على أي تصاريح لترويج المنتجات التي يعلن عليها في القنوات الفضائية.

تفاصيل القبض على أحمد أبو النصر

القبض على أحمد أبو النصر بسبب تعدد البلاغات والشكاوى من قبل المواطنين بسبب الوصفات الطبيعية التي يقوم بالإعلان عنها، حيث اتهم بعض المواطنين الدكتور أحمد أبو النصر بالنصب والتسبب في تدهور الحالة الصحية لهم بعد تناول الوصفات الطبيعية التي يعلن عنها.

القبض على الدكتور على أحمد أبو النصر

أثار خبر القبض على أحمد أبو النصر حالة من الارتياح بين المواطنين بعد اتهامه بارتكاب العديد من الأخطاء الطبية لبعض المرضى.

وفعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هشتاج أحمد أبو النصر قاتل.. وعلق أحد المواطنين على القبض على أحمد أبو النصر: ده مش أول ولا آخر ضحايا المدعو أحمد أبو النصر ولما نيجي نحضر ونتكلم يقيموا علينا الحد أعرف سيدة ذهبت لـ أحمد أبو النصر ولم تقابله شخصيا وأخدت علاج أعشاب وسم النحل بحوالي 5000 جنيه وبعد كده تعبت وحصل لها انسداد في شرايين القلب من كتر الكركمين ودخلت عمليات.

تجربتي مع الدكتور أحمد أبو النصر

وقال متابع آخر حول القبض على أحمد أبو النصر: بابا كان مريض فيروس سي وكنا متابعين مع أفضل أطباء وكان بيتعالج لغاية ما واحد قاله على النصاب أحمد أبو النصر وبابا اقتنع بيه وبكلامه اللي عليه سم النحل وفضل ياخد منه أعشاب ودفعنا دم قلبنا لحد ما بابا تعب وعملنا أشعة وظهر بؤرتين ف الكبد وقولتله إحنا لازم نروح لدكتور اورام واللي ربنا ينتقم منه اقنع بابا ان کل کلامي هری ومالوش لازمة وإنه يحقن البؤرة بسم النحل ويقضى عليها والنتيجة البؤرة بقت ورم وفضلت تكبر لحد ما حجمها مبقاش يسمح باستئصال وبابا مات أحمد أبو النصر نصاب ومجرم ولازم يتحاسب.

وصفات أحمد أبو النصر

وكتب متابع آخر: من أكثر من عشر سنين كان معانا سواق لودر وحفار عنده سکر وراح لـ أحمد أبو النصر وكان وقتها بيعمل إعلانات على بعض القنوات وكشف عند أحمد أبو النصر وقاله تنقعها في خردل وبعدين عمل عليها حجامة وطلب منه يوقف دواء السكر ويمشي على بعض الأعشاب لك أن تتخيل النتيجة تورم والتهاب وتسوس في العضم ورجله انقطعت الدورة الدموية فيها وبعدها دخل المستشفى واتعمل بتر لكاحل رجل والتانية من تحت الركبة.

موقف نقابة الصيادلة

قال الدكتور محمد الشيخ، رئيس نقابة صيادلة القاهرة، وعضو مجلس الشيوخ، إن الدكتور أحمد أبو النصر، المعروف بطبيب الكوركومين، لن يتم فصله إلا بموجب حكم قضائي نهائي.

واعتبر رئيس نقابة صيادلة القاهرة في تصريحات صحفية، أن إلقاء القبض على أحمد أبو النصر جاء متأخرًا، بعدما أساء للصيادلة والقطاع الطبي في مصر بشكل عام.

كما أشار الدكتور محمد الشيخ إلى أن كل ما يروج له في القنوات الفضائية غير علمي تماما، ويحمِل المواطن البسيط على تعاطي تلك المركبات، والتي يسميها أدوية، كونه مريضا يتعلق بأي أمل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هناك مرضى ضغط وسكر تعاطوا تلك المركبات العشبية التي يروج لها، وتوقفوا فعليا عن تناول الأدوية العلاجية؛ ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية ووفاتهم.

ووصف محمد الشيخ أن ما يقوم به أحمد أبوالنصر من تروج لتلك المركبات، تدليس للمواطن، مشيرا إلى أنه تفاجأ بإقبال أناس من الدول العربية للحصول على هذه المركبات ظنا بأنها معتمدة من وزارة الصحة، وهو غير صحيح.

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