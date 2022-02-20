لن تصدق ماذا فعل معها .. من هو الفنان الكبير الذي رفضت منى زكي العمل معه نهائيا ؟

الرياض - محمد الاطلسي - تعد منى زكي من أشهر ممثلات جيل القرن الواحد والعشرين، حيث حصلت على شهرة كبيرة فيه إلى جوار زميلاتها حنان ترك، وياسمين عبد العزيز، حيث برزت بوضوح مع جيل فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي تم عرضه في أواخر القرن العشرين، إلى جوار محمد هنيدي وهاني رمزي وغادة عادل.

وصرحت منى زكي في حوار إعلامي لها أنها ترفض العمل مع الممثل مصطفى شعبان نهائياً، بسبب حدوث بعض المشكلات بينهما في أثناء تصوير فيلم أحلام عمرنا، الذي تم عرضه في عام 2005، مشيرة إلى أن هذه المشكلات ظهرت بسبب عدم خبرة وكفاءة العاملين على إعداد الفيلم.

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ورد مصطفى شعبان في حوار إعلامي له في برنامج "كش ملك" على المشكلات التي ظهرت بينه وبين منى زكي خلال تصوير فيلم أحلام عمرنا، أن ما نشر عن هذه المشكلات يعود إلى تدخل بعض الإعلاميين أو بعض الفضوليين في هذا الأمر مما ضخم من المشكلات، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يرحب بالتعامل مع منى زكي برغم أنها صرحت بأنها نادمة على العمل معه.