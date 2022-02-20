انهيار ابنة محمد الأمين بعد رؤية والدها في قفص المحاكمة

ابو ظبي - احمد الجزار - دخلت ابنة رجل الأعمال محمد الأمين في موجة بكاء شديدة وانهارت عندما رأت والدها بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء داخل قفص الاتهام، حيث تم إيداعه داخل القفص بعد وصوله المحكمة أثناء جلسة المحاكمة التي انتهت منذ قليل.

حرص عدد من أفراد العائلة على حضور أولى جلسات محاكمة الأمين للشد من أزره في الوقت الذي شهدت وقائع المحاكمة حراسة أمنية مشددة سواء قبل أو بعد جلسة المحاكمة.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد صبري، قد قررت ندب خبير في محاكمة رجل الأعمال محمد الأمين لعرض ورق القضية عليه، لتحديد إمكانية عرض الفتيات على الطب النفسي من عدمه.

ووفقًا لقرار الإحالة الصادر بحق رجل الأعمال محمد الأمين إلى محكمة الجنايات، في وقعة اتهامه بهتك العرض والاتجار في البشر، فإنه تضمن إحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في البشر؛ وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، بشهادة 13 شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

كانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والإخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة ( أطفال مفقودة ) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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