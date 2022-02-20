لإساءته للشباب المصري والصعايدة.. بلاغ للنائب العام ضد عريس الإسماعيلية

ابو ظبي - احمد الجزار - تقدم المحامي محمد بهنسي، ببلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوي، يتهم فيه عبدالله أحمد والمعروف إعلاميا باسم عريس الإسماعيلية بالإساءة إلى الشباب المصري والصعايدة.

وقال إنه صرح في اللقاءات التي أجريت معه بأن الصعايدة: عادي عندهم ضرب السيدات، وأن ضربها ده شيء طبيعي حتى لو ما كانتش زوجتي يكفي إنه ا بنت عمي وأنا أضربها براحتي.

وتابع بهنسي، أن العريس أظهر في اللقاءات أنه يتاجر بالفيديو الذي تم تصويره له، ويتباهى بأنه حديث المواقع والسوشيال ميديا، وأصبح الأمر لديه استرزاق وليس ظهورًا لتوضيح اللبس.

وتابع أن ما حدث هو غير مقصود بقدر التربح من هذا الأمر، وذلك عندما طلب من الإعلامي محمد الغيطي مبلغ مائة ألف جنيه نظير الظهور معه في برنامجه تقدر، على فضائية الشمس، معللا ذلك بأنه عرض عليه مائتا ألف جنيه مقابل الظهور في فضائية عربية وليست مصرية.

وطالب بهنسي، بإجراء تحقيق عاجل لكي يكون عبرة لكل من تسول له نفسه التعدي على سيدة ضعيفة لا تملك المقاومة، وأن الأمر تم تداركه لأن زوجته كانت مخطوبة أكثر من مرة، وحتى لا تكون حديث الأهل والجيران بأنها لن تتزوج، ويسبب لها هذا الأمر مشاكل كبيرة، مضيفا أنه علم بذلك عندما أقرت به زوجته عندما ظهرت في الفيديو المصور لها في منزلهما في ثاني أيام الزواج بأنها كانت مخطوبة أكثر من مرة.

واختتم بهنسي بأن النيابة العامة، منوط بها الحفاظ على الهوية المصرية والأصالة وأخلاقيات المجتمع المصري، من تلك الأمور الدخيلة عليه.

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