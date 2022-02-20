زواج نادية الجندي في عمر الـ 80 يشعل مواقع التواصل.. و العريس يقهرها و يخلع قبل أيام من الزفاف .. لن تصدق من هو؟

الرياض - محمد الاطلسي - عاشت الفنانة القديرة نادية الجندي قصة مثيرة بطلها عريس غامض، وموعد زفاف، وعرس لم يكتمل. فقبل أعوام قليلة كشفت نادية الجندي أنها تعيش قصة حب جديدة، وستعلن عن زواجها بعد شهر رمضان، وحينها كانت تبلغ من العمر 79 عاماً وتفصلها أشهر قليلة عن بلوغ الـ 80.

وقالت الجندي حينها لعدد من المقربين منها، أنها تعيش قصة حب من شخص من خارج الوسط الفني، مشيرة أنها تشعر بسعادة غامرة في الوقت الحالي، وسيتم إعلان الزواج قريباً.بحسب ما نقل موقع ان زهرة. واشتعلت على إثر ذلك النبأ مواقع التواصل الاجتماعي وقيل أن الزفاف المرتقب - وهو الثالث - في حياة الجندي سيقام بعد عيد الفطر، إلا أن العريس لم يظهر والعرس لم يتم. والتزمت حينها الجندي الصمت، قبل أن تفجر مفاجأة وتنفي أخبار دخولها في علاقة جدية، الأمر الذي لم يكن مقنعاً بالنسبة لكثير من جمهورها. وخرجت حينها بعض الآراء التي تقول أن العريس الغامض "خلع" قبل موعد الزفاف، دون أن يتم تأكيد أو نفي هذه المعلومة حتى اليوم.

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