حبس الصيدلي أحمد أبو النصر 4 أيام على ذمة التحقيق.. ونقابة الأطباء تحذر من تناول الكركمين

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت جهات التحقيق بأكتوبر، حبس الصيدلي أحمد أبو النصر المعروف إعلاميا بطبيب الكركمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.. لاتهامه بإدارة قناة وبث وصفات طبية من خلالها لعلاج أصحاب الأمراض الخطيرة دون تصريح.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات لضباط المصنفات، بأن المتهم أحمد أبو النصر، الشهير بطبيب الكركمين، يحتفظ بأعشاب وأدوية مجهولة المصدر بالشيخ زايد، ويعلن عنها من خلال العديد من القنوات الإعلامية المختلفة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة وإحالته للتحقيق.

نقابة الأطباء تحذر من تناول الكركمين

حذرت نقابة الأطباء، المرضى الذين كانوا يعالجون بالكركمين من الاستمرار في تناول هذه الأعشاب، مؤكدة أن أحمد أبو النصر، صاحب هذه الوصفات غير مدون بسجلات النقابة.

وقال الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ الأمراض الباطنة بقصر العيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأحد، إن هناك ضعف بالثقافة الصحية عند المصريين، مؤكدًا أن الإعلام يلعب دورًا سلبيًا في هذا الصدد.

وأضاف الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ الأمراض الباطنة بقصر العيني، أن مريض السكر يكون فريسة سهلة لمقدمي وصفات علاج للمرضى، مثل الكركمين، مؤكدًا أنه طالب نقابة الأطباء بالتدخل في هذا الأمر.

علاج المرضى بالكركمين كارثة

وتابع أستاذ الأمراض الباطنة بقصر العيني، أن عدم تقييد الشخص الذي ادعى علاج المرضى بالكركمين يعتبر كارثة، لافتًا إلى أن هذا الشخص له عدة فروع بمحافظات مصر، كما أنه نصح مريضًا بأخذ الكركمين بديلًا عن الأنسولين وهو ما أودى بحياة هذا الشخص نتيجة تناول هذه الوصفات.

وسبق وألقت أجهزة الأمن القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر، الذي يبيع وصفات طبية مجهولة المصدر وغير مرخصة وغير معتمدة من وزارة الصحة والسكان، ويروج لها عبر الفضائيات، كما يدعي أنه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة والسكان للعلاج بالأعشاب، خلافًا للحقيقة.

وألقى رجال المصنفات القبض على المتهم بعد أن وردت معلومات وتحريات، تفيد بحيازة الصيدلي أحمد أبو النصر، المعروف إعلاميا بطبيب الكركمين، لأدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، والإعلان عنها عبر العديد من القنوات الفضائية، بقصد تحقيق أرباح مادية.

أدار واستخدم قناة فضائية في بث علاجه بالأعشاب دون تصريح

كشفت التحريات الأولية في واقعة القبض على أحمد أبو النصر المعروف إعلاميا بإعلانات الكركمين، أن المتهم أنشأ قناة فضائية، وعرض من خلالها منتجاته العشبية، كما أوهم الكثير من الضحايا بالعلاج عن طريق الأعشاب، خلافا للحقيقة.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم أحمد أبو النصر، تاجر بألم الناس مقابل الحصول على أموال طائلة من تلك الإعلانات والوصفات غير المصرح بها طبيا، كما ادعى أنه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة والسكان للعلاج بالأعشاب، خلافا للحقيقة.

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