منخفض جوي جديد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة

ابو ظبي - احمد الجزار - تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، موجة غير مستقرة في حالة الطقس على البلاد، نتيجة التعرض لمنخفض جوي جديد يصاحبه موجة أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام المقبلة، فإنه سيكون هناك موجة أمطار جديدة تشهدها البلاد اعتبارا من الأربعاء المقبل وتستمر حتى الجمعة نهاية هذا الأسبوع، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة بنحو معدل 3 درجات مئوية.

حالة الطقس خلال المنخفض الجوي

وتكون حالة الطقس خلال الفترة المنتظرة تحت تأثير المنخفض الجوي، كالتالي:

حالة الطقس يوم الأربعاء: تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس يوم الخميس: تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس يوم الجمعة: تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

درجات الحرارة

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، نهارا خلال حالة الطقس هذه الفترة من الأربعاء حتى الجمعة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 17 لـ 19 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 16 لـ 17 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 25 لـ 23 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 21 لـ 18 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 23 لـ 27 درجة

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، ليلا، خلال حالة الطقس هذه الفترة من الأربعاء حتى الجمعة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 10 لـ 11 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 11 لـ 10 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 15 لـ 14 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 8 لـ 7 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 12 لـ 10 درجة

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