شاركت الفنانة، صابرين، جمهورها بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تغني أغنية "بتخاصمني حبة" في شوارع دبي، ونشرته من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو.. صابرين تتجول في شوارع دبي وتغني ”بتخاصمني حبة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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