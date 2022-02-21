شارك الفنان،محمد رمضان،فيديو من كواليس تصوير مسلسل المشوار، نشره من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام. ونال محمد رمضان استقبالا حافلا من جمهوره،وكتب من خلال الفيديو معلقا:النهاردة وسط أهل كرموز اسكندرية اثناء تصوير مسلسل #المشوار .. ربنا يديمكم نعمة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. إستقبال حافل من الجمهور لمحمد رمضان أثناء تصوير مسلسل المشوار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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