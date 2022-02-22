سبق واتهمته باغتصابها.. من هو مهدي غندور والد ابنة قمر الذي كشفت عنه لأول مرة؟

ابو ظبي - احمد الجزار - عادت اللبنانية قمر لتتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا بعد إعلانها عن هوية والد ابنتها “لونا” ، وذلك بعد نشرها صورة من جواز سفر ابنتها أظهرت اسم الأب والذي يدعى مهدي غندور .

ولكن يبقى السؤال من هو مهدي غندور والد لونا ابنة قمر والذي انجبها منها دون زواج؟

إذا أردت معرفة هوية الرجل يمكنك العودة إلى أرشيف قمر اللبنانية على مدار العامين الماضيين لتعرف كيف نجحت قمر في تكرار نفس قصتها مع جمال مروان ، ولكن هذه المرة مع شاب لبناني .

منتصف العام الماضي حررت قمر محضرًا ضد شاب لبناني مغترب تتهمه فيه باغتصابها والتسبب في حملها ، وبعد ان استدعت السلطات الشاب الذي حرص دفاعه على عدم نشر اسمه تم سماع أقوالهما ولكن الشاب فجر مفاجأة كبيرة عندما حكى تفاصيل ماحدث ، حيث قال أنه تعرف عليها عن طريق خبير التجميل داني كامل، وأقامت معه علاقة عابرة بالتراضي، ثم عادت بعد ثلاثة أشهر لتخبره أنها حامل منه وأنه يجب عليه الاعتراف بالطفل وإلا ستفضحه في وسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تحول الجلسة إلى مشاجرة خرجت منها قمر إلى قسم الشرطة وحررت محضرًا في الشاب الذي قال أيضًا أن لديه صور تثبت أن علاقتهما عابرة وتمت بالتراضي وبأجر مادي أيضًا !

وبعد سماع أقوالهما لمدة تسع ساعات تقريبًا ، تم تسوية الأمر والتصالح بعد سقطت تهمة الإغتصاب ، واتفق الطرفان على أن تحتفظ قمر بالجنين في مقابل إجراء تحليل DNA عقب ولادته كشرط لاعتراف الشاب بأبوته له وهو ما وافقت عليه قمر ومحاميها ، فيما طلب الشاب أن تسافر قمر إلى الولايات المتحدة لتضع المولود هناك لحين أن تثبت التحاليل نسب الجنين له، وهو ماحدث بالفعل بعد 4 أشهر من إنجابها لمولودتها “لونا” والتي لم تلق مصير طفلها الأكبر “جيمي” والذي مازال لا يحمل إسم أب في الأوراق الرسمية حتى الآن .

وواجهت قمر الكثير من الإنتقادات حول هوية والد طفلتها، إلى أن أعلنت اليوم عن إسمه وهو “مهدي غندور”، في الوقت الذي نشر فيه الإعلامي اللبناني “إيلي باسيل” صورة لشاب قال إنه هو “مهدي غندور” والد “لونا” .. فهل هو الشاب الذي اتهمته باغتصابها والتسبب في حملها؟

وأعلنت قمر في شهر ديسمبر الماضي عن ميلاد ابنتها وذلك في إحدى المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث كانت أعلنت من قبل عن حملها في طفلها الثاني دون زواج .

موقف قمر أعاد للأذهان قصة حملها وولادتها لطفلها الأول والذي أطلقت عليه اسم “جيمي” ، وهي القضية التي ظلت في أروقة المحاكم لسنوات طويلة بعدما اتهمت رجل الأعمال جمال مروان بأنه والد الطفل الذي نتج عن علاقة عابرة بينهما ، وظلت لسنوات طويلة تطالبه بالأموال إلى أن خسرت كل دعاويها القضائية ضده في مصر ولبنان .

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