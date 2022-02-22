شاهد.. دنيا سمير غانم تستعيد ذكريات حفل جوى

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم ، صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت دنيا سمير غانم : وهي تضع بصمات يديها أثناء حفل جوي.

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