السجن المشدد 3 سنوات للفنان شادي خلف بتهمة هتك العرض 7 فتيات

ابو ظبي - احمد الجزار - قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، بالحبس المشدد 3 سنوات علي الممثل شادي خلف، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له.

وشهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، تشديدات امنية مكثفة بالتزامن مع جلسة محاكمة الممثل شادي خلف، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له.

ووصل إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، الممثل شادي خلف، لحضور جلسة محاكمته لاتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له، وأودعته المحكمة داخل قفص الاتهام تمهيدا لمحاكمته.

تهمة هتك عرض 7 فتيات

‫ووجهت النيابة العامة إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.

وقالت النيابة: المتهم هتك عرض المجني عليها س. م. ع، بالقوة بأن باغتها حال وقوفهما في مواجهته بضعهما لبعض ممسكا إياها من جسدها – منطقة البطن – حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له ‫كما هتك عرض المجني عليها م. ا. أ، بالقوة، بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط وقبلها من فمها، واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

واضافت: ‫كما هتك عرض المجني عليها م. ع. م، بالقوة، بأن باغتها بملامسة جسدها رغما عنها ‫وهتك عرض المجني عليها ك. م. ن. بالقوة، بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط ملتصقا بها بجسده ومحاولا تقبيلها حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له ‫بالإضافة إلى ذلك هتك عرض المجني عليها هـ. ط. س، بالقوة، بأن أمسك بها وجذبها واحتضنها حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له. ‫وأيضا هتك عرض المجني عليها ه. خ. أ، بالقوة، بأن باغتها حال جلوسهما بأحد المقاهي واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

وتابعت:‫ ‫كما هتك عرض المجني عليها م. ع. إ، بالقوة بأن أمسك بها عنوة وجذبها تجاهه واحتضنها واستطالت يده لجسدها – ملامسا لموطن عفتها – بأحد قدميه، وذلك حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

وأدلى الممثل شادي خلف المتهم بهتك عرض 7 فتيات باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة وأنكر جميع الاتهامات التي وجهتها إليه قائلا ” أنا ممثل وعندي استوديو لتعليم التمثيل والإخراج اسمه استوديو ذات، هو مملوك لي أنا ووالدتي أميرة حسن، ومسجل بالسجل التجاري.

تفاصيل اعتراف شادي خلف

وأضاف شادي خلف أن طبيعة العمل داخل الاستديو الخاص به هو أن يقوم راغب العمل في المجال الفني بتقديم طلب على الموقع الإلكتروني الخاص بالاستوديو أو الصفحة الخاصة بالاستوديو على موقع الفيسبوك، ليتم تحديد موعد للقاء والمقابلة معهم، لتحديد إمكانية التحاقهم للتدريب في الاستوديو، مشيرا إلى أن الورشة مقسمة إلى أقسام وقسم الإخراج وقسم المونتاج وقسم الكتابة وقسم التصوير السينمائي وقسم الأداء الحركي الرقص، وقسم فن الحكي وإن دوره يقتصر في تدريب المشتركين الراغبين في الالتحاق بورشة التمثيل.

وأكد شادي خلف أنه يتقاضي أجر على هذا العمل ولا يعطي شهادات معتمدة من جهة أكاديمية، مؤكدا أن دوره هو تدريب الطالب على التمثيل لتأهيله للعمل في الفن، وورشة التمثيل تكون مدتها 3 شهور لكل ورشة، ويكون عدد المشتركين بالورشة الواحدة 20 مشتركا ولا يقل عن 16 طالبا، وجميعهم يكونوا متواجدين داخل الورشة ولا يكون طالبا منفردا لذاته، وهناك شروط الا يقل سن المشترك عن 16 عاما ولا يزيد عن 50 عاما.

وأوضح شادي خلف أن ورشته مرخصة حيث افتتحها في عام 2012 وتحمل سجلا تجاريا رقم 66418 سجل تجاري القاهرة وأيضا مسجل في مصلحة الضرائب المصرية.

وعن علاقته بإحدى المجني عليهن أكد أنه تعرف عليها في مدينة نوبيع ولا يعلم لماذا اتهمته بهذا الاتهام مشيرا إلى أنه تعرف عليها من باب المعرفة فقط وكان الحوار يقتصر على العمل سواء التمثيل أو في مجال عملها في تسويق كامب كان يتنزه فيه على مواقع التواصل الاجتماعي، نافيا أن يكون قد عرض عليها التدريب في ورشة التمثيل الخاصة به.

وعن عرض شادي خلف علي الضحية شرب الخمر نفى ذلك، وقال إنها كانت تشرب الخمر في محل عملها ولم يطلب منها وكانت تشرب بمفردها، ولم يلمس موطن عفتها.

اقرأ أيضا

بعد “معنديش مشكلة مراتي تتباس”.. ياسمين رئيس تعلن طلاقها من المخرج هادي الباجوري

تامر حسني يكشف بالصور تفاصيل “بحبك” أول فيلم من إخراجه: “رومانسي بحت مش موجود بقاله كتير”

فاطمة عيد تدافع عن “طبيب الكركمين” : عالج زوجي حرام يقبضوا عليه (فيديو)