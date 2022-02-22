شاهد.. زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز بحضور نجوم الفن

نشرت الاعلامية بوسي شلبي فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.
وأظهر الفيديو زفاف الممثلة دنيا عبد العزيز ، وسط عدد من مشاهير الفن، وعلقت بوسي شلبي “مبروك يا حبيبتي”، وهو ما نال إعجاب متابعيها.
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