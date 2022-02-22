وزيرة الثقافة تتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع قصر ثقافة أبو سمبل باسوان

عبد الدايم : المشروع يمثل احد نماذج التوسع في إنشاء المواقع والمؤسسات الثقافية التى تسهم في بناء الإنسان وتطوير المجتمع

تفقدت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الأعمال الانشائية لمشروع قصر ثقافة أبو سمبل بمحافظة اسوان، في حضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وممثلي الشركة المنفذة .

قالت عبد الدايم إن قصور الثقافة بمختلف ربوع مصر تعد وسيلة فاعلة لاحتضان الشباب والنشء الجديد واكتشاف وتنمية مهارات المبدعين منهم باعتبارهم نواة لأجيال مستنيرة قادرة على المشاركة الايجابية فى خطط التنمية المرجوة ، وأضافت أن مشروع قصر ثقافة ابو سمبل يمثل احد نماذج المحاور الاستراتيجية للدولة والخاصة بالتوسع في إنشاء المواقع والمؤسسات الثقافية التى تسهم في بناء الإنسان وتطوير المجتمع ، مشيرة إلى تواصل خطط تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعي لكافة ابناء الوطن ، ووجهت بضرورة الانتهاء من الاعمال وفقا للجدول الزمنى المعد تمهيدا لانضمامه لمنظومة العمل الثقافى في الصعيد باعتباره نافذة ابداعية لاهالي المحافظة وضيوفها من الاجانب تعبر عن هوية مصر وحضارتها .

يذكر ان قصر الثقافة بأبو سمبل بمحافظة اسوان بدأ العمل فى انشائه مارس 2017 بتصميم يعتمد على الحوائط الحاملة بطراز العمارة البيئة من القباب على ارض بمساحة 5170 م ويقام المبنى على مساحة 3700 م بنسبة 72 % من المساحة الكلية ومكون من دور أرضي يشمل غرف اقامة للوافدين من الفنانين ، مدير القصر ، الادارة، الكهرباء، الحرف اليدوية، انشطة الطفل، اما الدور الأول يضم غرف اقامة للوافدين من الفنانين ، مقهى ثقافي ، صالة كبار الزوار ، مكتبة عامة ، مسرح مكشوف ، غرف فنانين واسقاط ، منطقة خدمات ، مطعم ومخزن .