بعد عنوسة دامت 60 عاماً.. زواج « أنوشكا » تشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. لن تصدق من هو العريس!

الرياض - محمد الاطلسي - تميز صوتها بنبرة قوية، حيث أحبها جمهورها بشكل كبير بسبب عفويتها وطبيعتها الجذابة، وبالرغم من أنها لم تُصدر على مدار عمرها الفني سوى 6 ألبومات غنائية إلا أنها حققت نجاحًا كبيرًا ولها بصمة مميزة في الغناء، إنها المطربة أنوشكا. وتعد أنوشكا من الفنانات العوانس في الوسط الفني، على الرغم من تقدمها في السن (61) عام.

تداول عدد من وسائل الإعلام شائعة تفيد بزواج الفنانة أنوشكا من شاب من خارج الوسط الفني إلا أن الفنانة نفت تلك الشائعة. وليست تلك أول شائعة تواجه أنوشكا فقد أقامت من قبل دعوى قضائية ضد جريدة تداولت شائعة زواجها من حبيب العادلي وتم قبول الدعوى ونفي الخبر، وذلك لتشابه اسمها مع اسم زوجة ابن مريم فخر الدين، التي تدعى أنوشكا أيضًا. وقالت «أنوشكا» خلال لقائها مع الإعلامي محمد الغيطي: «أول ما صدر الموضوع ده في الجورنال أنا طلعت عملت قضية وكسبتها، والموضوع إن كان في تشابه أسماء بيني وبين طليقة محمد نجل الفنانة مريم فخر الدين».

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

الجماع .. استخدم مسامير القرنفل بهذه الطريقة في غرفة النوم وشاهد الفحولة الخارقة التي ستحصل عليها ( وداعا للمنشطات)

وأشارت أنوشكا إلى أنها لم تتزوج حتى الآن وتهتم كثيرًا باستقلاليتها وتقول إنها لا تحب الأطفال.