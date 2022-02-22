تحت رعاية وزيرة الثقافة .. 3 ليالى لمهرجان اتجاهات عربية بالاوبرا

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ممثلة فى اوركسترا القاهرة السيمفونى باشراف مديره الفنى المايسترو احمد الصعيدى مهرجان اتجاهات عربية والذى ينطلق فى الثامنة مساء السبت 26 فبراير على المسرح الكبير ويشمل 3 حفلات ويضم اعمالا ل 11 مؤلف من مصر ، الاردن والعراق .

قالت عبد الدايم إن مهرجان اتجاهات عربية احد مسارات القاء الضوء على الاعمال الموسيقية للمؤلفين العرب فى القالب الكلاسيكى ، واضافت انه يهدف الى إثراء الحياة الموسيقية فى الوطن العربى ، مشيرة الى دوره فى التعبير عن الابداعات المبتكرة التى تحمل الطابع العربى فى الصورة الغربية ، واكدت انه تم تخصيص ليلة لتخليد الموسيقار الراحل جمال سلامة تضم مختارات من مؤلفاته البارزة فى هذا الشكل .

من جانبه قال رئيس الاوبرا ان الفعاليات تشمل 3 ليالى وتبدا فى الثامنة مساء السبت 26 فبراير على المسرح الكبير بحفل بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة السوبرانو چولى جيبهارت ويتضمن قصيد سيمفونى بعنوان مصر لعلاء الدين مصطفى ، النخيل للسوبرانو والأوركسترا لقتيبة النعيمى ( العراق ) ، سلام لصبرى حميدة ، حركتين من سيمفونية الأردن لهيثم سكرية ( الاردن ) ، الأمل للاوركسترا لعمرو عقبة ، مؤلفة للاوركسترا لقائد الحفل محمد سعد باشا .

وتابع ان الحفل الثانى يقام فى الثامنة مساء الثلاثاء الاول من مارس على المسرح الصغير ويقوده المايسترو أحمد الصعيدى ويحمل عنوان أعمال أوركسترا الحجرة ويضم مؤلفات الملمس ل أحمد مدكور ، أوركسترا وترى لخالد شكرى ، اشعار من قصيدة حزينة - قصيدة البوق الفرنسى والبيانو والأوركسترا الصغير ل رمز صبرى ، الصحراء والرغبة لقائد الحفل أحمد الصعيدى

وتاتى الليلة الثالثة تحت عنوان الوطن وتتجمل بمؤلفات الموسيقار جمال سلامة وتقام فى الثامنة مساء السبت 5 مارس على المسرح الكبير ويقودها المايسترو محمد سعد باشا ويشارك خلالها عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى وتضم ذكريات للاوركسترا الوترى ، فوج للاوركسترا ، رابسودية للبيانو والأوركسترا وسيمفونية . ‏