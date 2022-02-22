بحضور أصدقائها المقربين.. دنيا عبدالعزيز تحتفل بعقد قرانها (صور وفيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز بعقد قرانها، اليوم الثلاثاء، على مهندس من خارج الوسط الفني يدعى مصطفى.

وظهرت الفنانة دنيا عبد العزيز خلال الحفل، مرتديةً فستان وفاف باللون الأبيض، وتضع المكياج البسيط، لإبيراز ملامحها الجميلة، كما تركت شعرها منسدلًا على جانبيها، وارتدت بعض الإكسسوارات البسيطة، التي تتناسب مع الفستان.

واقتصر الحضور على الأقارب والأصدقاء وبعض الفنانين المقربيين لها.

ونشرت دنيا عبد العزيز اليوم صورة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وكتبت قائلة: 22/2/2022 تاريخ مميز في حياتي.

حضر عقد القران الفنان رشوان توفيق، والذي ظهر في فيديو نشرته بوسي شلبي، عبر حسابها بموقع انستجرام، وهي تقبل يده.

وحضر أيضا الفنان محمد الشقنقيري والفنان سيد صادق.

ويعد ذلك هو الظهور الأول لرشوان توفيق بعد تعافيه من فيروس كورونا، حيث أصيب به خلال الفترة الماضية وخضع للعزل المنزلي.

وقالت دنيا عبد العزيز خلال حفل الزفاف: كل اللي بيحبني يدعي لأمي ويقرأ لها الفاتحة، وانهارت العروس من البكاء، وحرص عدد من الحضور على تهدأتها، ومواساتها، داعين الله أن يصبرها على رحيل والدتها، وأن يوفقها في حياتها المقبلة.

فيما هنأتها الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد بعقد القران، قائلة: ألف مبروك يا أحلى عروسة في الدنيا كلها..

دنيا حبيبتي وعريسها الجميل مصطفى.. مبروك وكان نفسي اكون معاكم بس انا حاضره فرحتك بقلبي وروحي.