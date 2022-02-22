إصابة 12 شخص وحريق سيارتين وتوكتوك وموتوسيكل.. الحصيلة الأولية لحريق بنزينة الدقهلية (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - انتهت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على الحريق الهائل الذي نشب في محطة وقود بمدينة أجا، اليوم الثلاثاء.

وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا بحروق واختناقات، فضلًا عن احتراق سيارتين ملاكي، ومركبة توكتوك، ودراجة بخارية.

نشب حريق هائل فى محطة وقود بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية وسط الكتلة السكانية، وعلى الفور جرى إخطار قوات الحماية المدنية والاسعاف للانتقال الى مكان الحادث.

وانتقل رجال الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و15 سيارة إسعاف لمكان الحريق، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها.

ويكافح رجال الحماية المدنية السنة اللهب ومحاولة منع خطر الامتداد الى العقارات المجاورة لمحطة الوقود وسط تواجد أمنى مكثف وفرض كردون أمنى بالمنطقة.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل فى محطة وقود بمدينة أجا وعلى الفور هرعت اجهزة الامن والحماية المدنية والاسعاف الى مكان البلاغ واتخاذ اللازم.

وفى سياق آخر، نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخزن خردة بمنطقة المرج، دون وقوع أي إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن خردة بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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