يعاني مشكلة في الصمام “الميترالي”.. إلهام شاهين تكشف تفاصيل حالة سمير صبري بعد دخوله المستشفى

ابو ظبي - احمد الجزار - وأضافت : “معنوياته مرتفعة ويشعر باللحمة لتواجد الأصدقاء حوله، وكنت عنده اليوم والفنانة ميرفت أمين ودنيا سمير غانم وعمر عبد العزيز وكان في حالة جيدة جدا وقال لنا خليكوا معانا.”

وكشفت شاهين أن الفنان سمير صبري طلب منها إيصال تحياته للإعلامية لميس الحديدي، لتكشف الأخيرة أنها أرسلت رسالة له قالت فيها “بسلم عليك واحشني وأنا خايفة عليك”، لترد شاهين قائلة: ” قال عليكي صديقة عزيزة ومقربة”.

وحول فكرة “القسطرة” وهل هي عملية جراحية قالت: “قسطرة فقط وليست عملية وسيجريها الخميس وسيكون بخير.”

وتابعت: “سمير صبري أجدع صديق ولديه رصيد من الإنسانيات مع زملائه، ومن أجدع الناس اللي قابلتها في حياتي كلها، وبيقف مع كل زمايله ولما بتعب بيكون أول واحد بيسأل عليا.”

وتعرض سمير صبري لوعكة صحية خلال اليومين الماضيين، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

يذكر أن سمير صبري شارك الصيف الماضي ضمن ضيوف شرف فيلم “ديدو” من تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي المرغني، محمد ثروت، هدى المفتي ونور قدري.

وتواجد سمير صبري قبل أسابيع في فعاليات آخر دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب، ضيفا على ندوة حملت عنوان “فن العمر الجميل”، ودخل إلى القاعة على كرسي متحرك بسبب إجرائه عملية جراحية في ساقه.

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